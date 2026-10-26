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Новость дня Общество

Калужские приставы выдворили 687 нелегальных мигрантов за девять месяцев

Сергей ПЕТРОВ
26.10, 13:15
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Фото: Пресс-служба УФССП России по Калужской области.
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С января по октябрь 2026 года судебные приставы Калужской области депортировали из страны 687 иностранных граждан. Это на 130% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда из региона выслали 299 человек. Об этом 26 октября сообщили в региональном УФССП.

Выдворяли мигрантов в основном за нарушение сроков пребывания или въезда в Россию. Также причиной становились нарушения правил трудовой деятельности. Решения принимали суды и сотрудники полиции.

Всех 687 человек приставы доставили до пунктов пропуска через госграницу и отправили на родину. Чаще всего нелегалы уезжали в страны бывшего СССР – Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Молдову, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армению и Туркменистан.

Среди других направлений – Куба, Индия, Нигерия, Вьетнам и Южная Корея.

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