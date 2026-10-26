Калужскую икону Божией Матери провезли вокруг областной столицы
О событии рассказали на сайте Калужской митрополии.
- По многочисленным просьбам православных калужан, по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента вокруг Калуги по Северному и Южному обходу города был совершен автомобильный крестный ход с чудотворной Калужской иконой Божией Матери. Во время шествия служились молебны Царице Небесной о защите от враг иноплеменных и прекращении междоусобной брани, о здравии и спасении жителей благословенной Калужской земли, о мире и благом жительстве во всяком благочестии и чистоте, – сообщают в митрополии.
Молебен возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент. Ему сослужило духовенство. Вместе с владыкой молились монашествующие и миряне.
Участники сделали четыре остановки – на севере, западе, юге и востоке вокруг Калуги. Верующие просили защиты и мира для родной земли.
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