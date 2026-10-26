Суд обязал фонд назначить досрочную пенсию жительнице Ульяновского района
Прокуратура Ульяновского района помогла местной жительнице отстоять право на досрочную пенсию. Женщина обратилась с жалобой на отказ в назначении выплаты. Об этом 26 октября сообщили в региональном ведомстве.
Выяснилось, что заявительница жила и работала на территории, которая пострадала от радиации после катастрофы на Чернобыльской АЭС. По закону ей положено снижение пенсионного возраста на четыре года.
Однако Отделение фонда пенсионного и социального страхования по Калужской области отказало женщине. Причиной назвали недостижение возраста выхода на пенсию. Прокуратура сочла этот отказ незаконным.
Ведомство направило в суд иск с требованием признать решение фонда недействительным и назначить пенсию со снижением возраста. Судья встал на сторону женщины и удовлетворил требования. Права заявительницы восстановлены.
Исполнение решения суда взято на контроль прокуратурой.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!