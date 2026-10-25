Мечтала десять лет: социальный контракт помог калужанке создать театральную студию
Калужанка Олимпиада Потёмкина десять лет мечтала о творческом пространстве для детей.
Воплотить мечту удалось год назад - с помощью социального контракта. Об этом 25 октября сообщили в правительстве Калужской области.
Средства контракта пошли на покупку дорогостоящего оборудования, мебели, профессионального света и стабилизатора для съёмок творческих проектов.
Сегодня в студии в центре Калуги занимаются дети, подростки и молодёжь старше 18 лет.
Они учатся актёрскому мастерству, ораторскому искусству, сценическому движению и жонглированию.
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