Мечтала десять лет: социальный контракт помог калужанке создать театральную студию

Калужанка Олимпиада Потёмкина десять лет мечтала о творческом пространстве для детей.

Воплотить мечту удалось год назад - с помощью социального контракта. Об этом 25 октября сообщили в правительстве Калужской области.

Средства контракта пошли на покупку дорогостоящего оборудования, мебели, профессионального света и стабилизатора для съёмок творческих проектов.

Сегодня в студии в центре Калуги занимаются дети, подростки и молодёжь старше 18 лет.

Они учатся актёрскому мастерству, ораторскому искусству, сценическому движению и жонглированию.