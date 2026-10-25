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Новость дня Общество

Праздник тех, кто в движении: Калужский завод АГР Холдинга поздравляет автомобилистов и коллег

25.10, 10:22
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В последнее воскресенье октября в России традиционно отмечается День автомобилиста.

Для Калуги этот праздник имеет особое звучание: именно здесь, в индустриальном парке «Грабцево», сегодня развивается один из самых динамичных сюжетов отечественного автопрома.

Сотрудники завода АГР Холдинга не просто выпускают машины — они доказывают, что российская промышленность способна восстанавливать и преумножать компетенции мирового уровня.

Калужский завод АГР Холдинга — яркий пример того, как за короткий срок можно пройти путь от консервации мощностей до выпуска автомобилей полного цикла.

После ухода немецкого концерна предприятие подверглось масштабной модернизации.

Уже в августе 2025 года здесь был запущен полный цикл производства нового российского бренда TENET, включающий сварку, окраску и сборку.

Объемы производства растут впечатляющими темпами.

Уровень автоматизации сварочного производства достиг 90%, что гарантирует стабильное качество и точность сборки.‌

Однако вклад компании не ограничивается сборкой. АГР Холдинг последовательно углубляет локализацию.

Особое значение имеет кадровый потенциал.

Более 5500 человек трудятся на заводе, и многие из них имеют стаж более десяти лет.

Эти сотрудники сохранили компетенции европейских стандартов производства и теперь применяют их на новом этапе развития предприятия.

Именно этот сплав опыта и энергии позволяет калужскому заводу уверенно наращивать мощности и входить в топ-3 по продажам новых легковых автомобилей в России.‌

Дорогие друзья, коллеги, водители и все, кто причастен к автомобильному миру!

От имени многотысячного коллектива калужского завода «АГР Холдинг» поздравляем вас с Днём автомобилиста!

Этот праздник объединяет тех, кто выбрал дорогу делом своей жизни, — и тех, для кого автомобиль стал верным помощником и другом.

Мы гордимся тем, что живём и работаем в Калуге — городе, который по праву считается одним из флагманов российской автомобильной промышленности.

Каждый день мы создаём машины, которые отправляются в разные уголки страны, и понимаем: за рулём каждого из них — человек, который доверяет нашему труду.

Желаем вам лёгких дорог, надёжных машин и попутчиков, с которыми любое расстояние становится короче.

Пусть каждый километр приносит радость, а домашний очаг всегда ждёт вас в конце маршрута. Счастливого пути!»

Коллектив автомобильного завода АГР Холдинга, Калуга

 

Актуальные вакансии и контакты отдела персонала на сайте и в группе в ВК.

По вопросам трудоустройства звоните:

8 (4842) 77–47–47, 8–920–099–11–11.

г. Калуга, ул. Автомобильная, 1.

 

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