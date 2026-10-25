Строители из Беларуси помогут восстановить дома в Калуге после атаки беспилотников

Вчера, 24 октября, в Калуге побывала делегация Гомельской области.

- Обсудили важные для нашего города вопросы. Заехали на строящуюся новую школу во Мстихино. Калужане очень её ждут, - сообщил городской голова Дмитрий Денисов. -Генеральный подрядчик – белорусская строительная организация. Обсудили и последствия недавней атаки беспилотников в микрорайоне «Веснушки».

Строители из Гомельской области готовы к проведению ремонтно-восстановительных работ на доме по Минской улице, 26.

По Минской, 27 работа ведётся с гродненскими строителями.