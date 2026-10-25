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Строители из Беларуси помогут восстановить дома в Калуге после атаки беспилотников

Татьяна Светлова
25.10, 08:54
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Вчера, 24 октября, в Калуге побывала делегация Гомельской области.

- Обсудили важные для нашего города вопросы. Заехали на строящуюся новую школу во Мстихино. Калужане очень её ждут,  - сообщил городской голова Дмитрий Денисов. -Генеральный подрядчик – белорусская строительная организация. Обсудили и последствия недавней атаки беспилотников в микрорайоне «Веснушки».

Строители из Гомельской области готовы к проведению ремонтно-восстановительных работ на доме по Минской улице, 26.

По Минской, 27 работа ведётся с гродненскими строителями.

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