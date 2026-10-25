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16 беспилотников уничтожили за ночь над Калужской областью

Татьяна Светлова
25.10, 08:19
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В течение ночи силами ПВО уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов над территориями Бабынинского, Дзержинского, Думиничского, Жуковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Мосальского, Сухиничского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, - сообщил Владислав Шапша.

На местах работают оперативные группы.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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