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Новость дня Общество

Бастрыкин заинтересовался проблемой калужской многодетной семьи

Михаил Тырин
24.10, 15:32
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Как сообщили в субботу, 24 октября в калужском следкоме, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Калужской области Марку Харламову доложить о результатах проверки по обращению многодетной семьи, сообщившей о нарушении своих прав.

Как следует из обращения, в 2014 году семье льготной категории был выделен земельный участок в деревне Кириллово Боровского муниципального округа. Однако подъездные дороги к нему так и не были оборудованы.

В 2023 году на смежные земли были наложены ограничения, из-за чего проезд к участку стал невозможен, а объездной путь организован не был. В результате семья лишена возможности завершить строительство. Обращения в различные инстанции, по словам заявительницы, результатов не принесли.

В СУ СК России по Калужской области организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил Марку Харламову доложить о ходе и результатах проверки, а также о принимаемых мерах по защите прав многодетной семьи.

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