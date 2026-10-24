Бастрыкин заинтересовался проблемой калужской многодетной семьи

Как сообщили в субботу, 24 октября в калужском следкоме, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Калужской области Марку Харламову доложить о результатах проверки по обращению многодетной семьи, сообщившей о нарушении своих прав.

Как следует из обращения, в 2014 году семье льготной категории был выделен земельный участок в деревне Кириллово Боровского муниципального округа. Однако подъездные дороги к нему так и не были оборудованы.

В 2023 году на смежные земли были наложены ограничения, из-за чего проезд к участку стал невозможен, а объездной путь организован не был. В результате семья лишена возможности завершить строительство. Обращения в различные инстанции, по словам заявительницы, результатов не принесли.

В СУ СК России по Калужской области организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил Марку Харламову доложить о ходе и результатах проверки, а также о принимаемых мерах по защите прав многодетной семьи.