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Козельск встречает литературный фестиваль «Писательская рота»

Губернатор Владислав Шапша рассказал о подробностях нового культурного события, состоявшегося в субботу, 24 октября
Михаил Тырин
24.10, 14:01
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Главная цель фестиваля — способствовать сохранению памяти о героизме фронтовых писателей и поэтов, в числе которых были и жители Калужского края.

Например, Александр Николаевич Авдонин, родившийся в тарусском селе Лопатино, в звании сержанта с боями прошёл пол-Европы, освобождая от фашизма Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию и Австрию.

На фестивале также представлено творчество калужских фронтовых писателей — в частности, литературные и фотоматериалы проекта «Поэты-калужане — участники Великой Отечественной войны», которые собирает областная библиотека им. В. Г. Белинского.

- К сожалению, подвиг нашего народа сегодня пытаются предать забвению, в том числе и в тех странах, землю которых освобождали советские солдаты. Но мы помним всё. Наш долг — сохранить эту память и передать её детям, чтобы нить поколений никогда не прервалась, — подчеркнул Владислав Шапша.

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