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В Мосальске модернизировали модульную котельную

Об этом в субботу, 24 октября сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области
Михаил Тырин
24.10, 13:42
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Система, снабжающая теплом районный отдел внутренних дел, прошла полное техническое переоснащение.

Проект был реализован на средства областного и местного бюджетов согласно государственной программе Калужской области, направленной на повышение энергоэффективности.

Обновление оборудования гарантирует стабильную и качественную подачу тепла в здание РОВД.

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