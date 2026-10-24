В Мосальске модернизировали модульную котельную

Михаил Тырин

Об этом в субботу, 24 октября сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области

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Михаил Тырин 369 Читайте KP40.RU: MAX Telegram Дзен ВК ОК

Система, снабжающая теплом районный отдел внутренних дел, прошла полное техническое переоснащение. Проект был реализован на средства областного и местного бюджетов согласно государственной программе Калужской области, направленной на повышение энергоэффективности. Обновление оборудования гарантирует стабильную и качественную подачу тепла в здание РОВД.