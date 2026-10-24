Нагрудным знаком "Доброволец России" награждены четверо калужан

Об этом в субботу, 24 октября сообщил Владислав Шапша

Награждение организовала Росмолодежь, которая получила заявки на 1822 претендента из 85 регионов России.

Из них были отобраны 202 достойнейших, в число которых вошли и наши земляки.

Это руководитель движения «Плечом к плечу» Анна Кожанова из Белоусова, основатель объединения «Активный Киров» Юлия Кириленко, участник Сухиничского волонтёрского штаба «Мы вместе» Сергей Жильцов и председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Артём Митрохин из Калуги.

Знак «Доброволец России» выдается за вклад в развитие волонтерского движения и активную помощь нуждающимся.