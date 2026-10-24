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Многодетная мать из Медынского округа удостоена звания «Мать-героиня»

Ольге Коршуновой, проживающей в Медынском округе, присвоено почетное звание «Мать-героиня». Указ об этом 23 октября подписал президент России Владимир Путин
Михаил Тырин
24.10, 10:50
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Вместе с супругом Евгением Ольга воспитывает одиннадцать детей — шесть девочек и пять мальчиков. По словам родителей, все дети разные и у каждого свой характер, однако внимание им уделяют поровну: помогают преодолевать трудности и приучают к самостоятельности.

Самым важным своим достижением супруги называют то, что они вырастили детей достойными людьми.

Поздравления с присвоением почетного звания Ольге Коршуновой передал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он пожелал всей семье крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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