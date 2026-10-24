Калужанин вернулся на родину после плена

Как сообщил уполномоченный по правам человека по Калужской области Олег Калугин, освобождение стало возможным благодаря обмену по формуле 270х270.

По данным Минобороны калужанин и другие освобожденные бойцы сейчас получают неотложную психологическую и медицинскую помощь.

С ними также работает федеральный уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

- Поздравляем военнослужащего Н., а также его родных и близких, - написал Олег Калугин.