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Калужанин вернулся на родину после плена

Михаил Тырин
24.10, 08:47
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Как сообщил уполномоченный по правам человека по Калужской области Олег Калугин, освобождение стало возможным благодаря обмену по формуле 270х270.

По данным Минобороны калужанин и другие освобожденные бойцы сейчас получают неотложную психологическую и медицинскую помощь.

С ними также работает федеральный уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

- Поздравляем военнослужащего Н., а также его родных и близких, - написал Олег Калугин.

 

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