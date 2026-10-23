Более 2000 школьников региона посетили ярмарку учебных мест

В масштабном профориентационном мероприятии на площадке Федерального технопарка профессионального образования «Профессионалитет» приняли участие более 30 вузов, колледжей и техникумов, а также свыше двух тысяч школьников 8–11 классов из 80 школ Калужской области.

Участники познакомились с направлениями среднего профессионального и высшего образования, узнали об особенностях обучения, условиях поступления и перспективах трудоустройства. Представители учебных заведений ответили на вопросы будущих абитуриентов, а на интерактивных площадках школьники смогли попробовать себя в разных профессиях.

Для гостей ярмарки организовали мастер-классы, профориентационные игры, розыгрыш призов и концертные номера от студентов.

Главная цель мероприятия — помочь школьникам осознанно выбрать профессию и учебное заведение.

Мероприятие проводится ежегодно.