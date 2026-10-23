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Общество

Жители Калужской области могут получить справку о наличии оружия онлайн

Дмитрий Ивьев
23.10, 14:00
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Управление Росгвардии по Калужской области 23 октября сообщило, что теперь физические и юридические лица могут в режиме реального времени запросить справку об имеющемся (или ранее имевшемся) оружии либо об его отсутствии.

Сервис доступен в государственной информационной системе в сфере оборота оружия и смежных областях.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на сайт fpko.rosguard.gov.ru и авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации.

После входа в личный кабинет следует перейти в раздел «Сервисы» и запросить «Справку о наличии оружия». Когда документ будет готов, он появится в разделе «Уведомления».

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