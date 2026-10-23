Калужская область сохраняет лидирующие позиции по доступности топлива и стабильности цен на продукты

На неделе с 14 по 21 октября в Калужской области не зафиксировали резких скачков цен, а дефицита продовольствия в регионе нет. При этом некоторые продукты стали дешевле. Например, яблоки и белокочанная капуста подешевели на 2,9%. В то же время отмечен небольшой рост стоимости отдельных товаров: подорожали куриное мясо, сосиски и сардельки, куриные яйца, сливочное масло, сычужные сыры и свёкла.

По сравнению с соседними регионами в Калужской области по-прежнему одни из самых низких цен на охлаждённых и мороженых кур, яйца, подсолнечное масло, пшеничную муку, соль, сахар, печенье и гречку.

Ситуация с топливом также остаётся под контролем. На АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний рост цен оказался незначительным: бензин подорожал на 0,1–0,45 рубля за литр, дизельное топливо — на 0,17–0,57 рубля. При этом на заправках некоторых операторов цены снизились. Этого удалось добиться благодаря соглашениям регионального министерства конкурентной политики с предпринимателями. Те обязались не поднимать отпускные цены на топливо более чем на 15% от закупочной стоимости.

По данным на 19 октября, Калужская область входит в число лидеров Центрального федерального округа по доступности топлива. Регион занимает шестое место по средней стоимости автомобильного бензина, седьмое — по цене АИ-92, шестое — по стоимости АИ-95 и АИ-98, а по дизельному топливу находится на пятом месте.