В Кирове вновь открыли святой источник

Завершились работы по благоустройству источника на улице Чкалова.

В пятницу, 23 октября, об этом сообщили в администрации округа.

- В рамках проекта была благоустроена прилегающая территория, обустроены удобные подходы, обновлена купель и создана комфортная зона для отдыха, - прокомментировали в администрации. - 29 октября в 11:00 состоится освящение источника.