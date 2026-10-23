В Кирове вновь открыли святой источник
Завершились работы по благоустройству источника на улице Чкалова.
В пятницу, 23 октября, об этом сообщили в администрации округа.
- В рамках проекта была благоустроена прилегающая территория, обустроены удобные подходы, обновлена купель и создана комфортная зона для отдыха, - прокомментировали в администрации. - 29 октября в 11:00 состоится освящение источника.
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