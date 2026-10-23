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Общество

В селе Дуброво Кировского округа появилась мемориальная доска в честь участника СВО

Дмитрий Ивьев
23.10, 12:34
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В селе Дуброво открыли памятную доску младшему сержанту Игорю Кондрашкину - участнику специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации Кировского округа Игорь Феденков.

Кондрашкин был ранен на территории Луганской Народной Республики, а 19 октября 2023 года скончался от полученных ран в госпитале. За проявленные мужество и героизм он посмертно награждён Орденом Мужества, дважды удостоен медали «За отвагу», а также получил медаль «За спасение погибавших».

На церемонии открытия доски собрались жители села, близкие Игоря и представители администрации. Все, кто знал военнослужащего, вспоминали его как искреннего и смелого человека.

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