Как технологии связи защищают от мошенников и помогают слабослышащим

Общение по мобильному телефону сегодня — привычный канал коммуникации, а в век мессенджеров даже немного архаичный. Мы не придаем особого значения этому действию — нам звонят, а мы автоматически говорим: «Алло». Однако технологии связи шагнули настолько далеко, что разговор по телефону помогает решать многие задачи.

Например, умный «Секретарь» может записать входящий звонок, если абонент на важной встрече или в театре, а содержание беседы и расшифровка потом отобразится в приложении оператора. И если для большинства людей это звучит как современная версия автоответчика, то для некоторых это доступность общения по такому каналу связи, как телефон.

— Сегодня технологии настолько шагнули вперед, что решения для связи упрощают жизнь людям, для которых раньше коммуникация по телефону была просто невозможна физически. За полгода такие инструменты позволили обработать полмиллиона звонков от абонентов с особенностями здоровья, — ​комментирует директор МТС в Калужской области Екатерина Пяткова.

Такой цифровой ассистент помогает людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. Решение в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются для собеседника с помощью синтеза речи.

При этом звонок должен быть не только технологичным, но и безопасным. Сегодня умные алгоритмы научились по триггерным словам в диалоге определять злоумышленника. Они отличные психологи, часто представляются социальными службами, курьерами, знают личную информацию из открытых источников, поэтому не всегда просто отличить правду от лжи. И на помощь придет умный помощник, который в момент разговора предупредит абонента о потенциально опасном диалоге, причем это сообщение услышит только собеседник. Этот процесс в среднем занимает всего 31 секунду*. Но большинство таких звонков блокируется еще на этапе соединения благодаря технологиям и обширной базе неблагонадежных абонентов.

— По данным экспертов «МТС Защитник», летом каждый десятый мошеннический звонок жителям региона был ­совершен якобы от лица пенсионных или социальных служб. Всего за лето оператор заблокировал почти пять миллионов нежелательных вызовов в адрес калужан. По этому показателю Калужская область заняла третье место по Центральному федеральному округу, — ​­отметила Екатерина Пяткова.

Этой осенью инструменты комплексной защиты дополнились заботой о пожилых абонентах. Теперь их родственники смогут получать уведомления в случае выявления опасного звонка и предотвратить потенциальный обман.

Как мы видим, технологии могут подбираться для абонента в зависимости от его роли в семье. И если раньше ­детям покупали взрослые сим-­карты и родительский контроль был затруднен, то теперь ситуация изменилась. Фильтрация взрослого контента уже считается базой для детских тарифов любого оператора. Также родитель может посмотреть геолокацию ребенка в своем смартфоне. А если вдруг случится беда и малышу потребуется срочно связаться со значимым взрослым, то нажатием на виджет sos-­кнопки на телефоне мама или папа получат уведомление.

Сегодня МТС возглавляет рейтинг технологичности российских операторов**. Основа такого результата — ­​сочетание научно-­исследовательской ­активности, технологической насыщенности и инновационности продуктов для массового пользователя, особенно на базе искусственного интеллекта.

— Мы привыкли думать, что сотовая связь — ​это просто звонки. Но сегодня можно настроить этот процесс коммуникации так, что в телефоне будут полноценный секретарь и защитник. Поэтому я советую пользоваться технологиями по максимуму, — ​комментирует Екатерина Пяткова.

* Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

** Аналитики J’son & Partners Consulting.