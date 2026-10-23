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Общество

Глава Первомайска поблагодарил Калугу за очередную партию гуманитарной помощи

Дмитрий Ивьев
23.10, 12:01
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В Первомайск прибыла новая партия грузов из Калужской области, сообщил глава администрации городского округа Сергей Колягин. Шеф-регион помогает округу на регулярной основе: грузы формируют по заявкам - их направляют для коммунальных служб, социальных учреждений и работ по благоустройству.

На этот раз в приоритете были средства резервного энергоснабжения. В том числе для пункта временного размещения граждан. В поставку вошли шесть дизельных генераторов разной мощности, а ещё инструменты, инвентарь, противопожарное оборудование, вспомогательная техника и расходные материалы. Кроме того, привезли коммунальную щётку с баком, запчасти и шины для спецтехники.

Сергей Колягин поблагодарил губернатора Владислава Шапшу, его команду и всех жителей Калужской области за поддержку и внимание к нуждам муниципалитета.

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