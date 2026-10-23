В Калужской области на оснащение спортивных объектов выделили более 20 миллионов рублей
В 2026 году в регионе продолжают оборудовать спортивные площадки. Работа идёт в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», рассказала заместитель губернатора Валентина Авдеева.
Площадки для подготовки и сдачи нормативов комплекса ГТО появились в Калуге, а также в Жиздринском, Кировском, Людиновском, Мосальском, Перемышльском и Сухиничском муниципальных округах.
На их оснащение направили 20,8 миллиона рублей, из них 15 миллионов - средства федерального бюджета.
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