Школьники из Людиново научились оказывать первую помощь

В молодёжном центре Людиновского округа прошёл мастер-класс по доврачебной помощи. Его провели в рамках подготовки к чемпионату по оказанию первой помощи. Это совместный проект «Движения Первых» и Российского Красного Креста, который реализуют в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

На занятие пришли команды из местных школ, участники «Движения Первых» и их наставники. Мастер-класс вела Елена Юдина - младший инструктор Калужского регионального отделения «Российского Красного Креста».

Ребята на практике отработали, как действовать в экстренных ситуациях: учились оценивать состояние пострадавшего, вызывать экстренные службы, останавливать кровотечения, накладывать повязки и шины, помогать человеку, который потерял сознание. Отдельно тренировались проводить сердечно-лёгочную реанимацию - для этого использовали специальный манекен.

Организаторы подчёркивают: умение грамотно помочь до приезда врачей - навык, который может спасти жизнь. Такая тренировка даёт подросткам уверенность, чтобы не растеряться в критической ситуации.