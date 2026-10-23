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Общество

Школьники из Людиново научились оказывать первую помощь

Дмитрий Ивьев
23.10, 11:02
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В молодёжном центре Людиновского округа прошёл мастер-класс по доврачебной помощи. Его провели в рамках подготовки к чемпионату по оказанию первой помощи. Это совместный проект «Движения Первых» и Российского Красного Креста, который реализуют в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

На занятие пришли команды из местных школ, участники «Движения Первых» и их наставники. Мастер-класс вела Елена Юдина - младший инструктор Калужского регионального отделения «Российского Красного Креста».

Ребята на практике отработали, как действовать в экстренных ситуациях: учились оценивать состояние пострадавшего, вызывать экстренные службы, останавливать кровотечения, накладывать повязки и шины, помогать человеку, который потерял сознание. Отдельно тренировались проводить сердечно-лёгочную реанимацию - для этого использовали специальный манекен.

Организаторы подчёркивают: умение грамотно помочь до приезда врачей - навык, который может спасти жизнь. Такая тренировка даёт подросткам уверенность, чтобы не растеряться в критической ситуации.

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