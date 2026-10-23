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От школьного урока — к будущей профессии: в Балабаново детей научили делать мыло

Дмитрий Ивьев
23.10, 11:56
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Как превратить урок химии в первый шаг к призванию всей жизни? Лучший способ — показать, насколько интересной может быть наука и как она работает на реальном производстве.

Профориентационный проект SINTEC Group набирает обороты — химические мастер-классы, которые проходили практически во всех школах Обнинска, теперь охватывают всю Калужскую область.

Первой точкой на обновленной карте химических превращений стала школа № 4 в Балабанове. Восьмиклассники, только начинающие изучать химию, смогли примерить на себя роль технологов современного предприятия и под руководством специалистов SINTEC Group создали свой первый осязаемый продукт.

Вероника Вероника
ученица 8 «А» класса

Мастер-класс получился очень познавательным. В базовую основу с реагентами мы в точных пропорциях добавляли отдушку, соль и витамины, затем придавали мылу цвет с помощью красителей. Мне все это очень интересно, хочется и дальше изучать химию, а в будущем я вполне допускаю для себя работу в компании.

Анна Анна
ученица 8 «А» класса

Это был очень интересный урок! Технологи провели удивительное занятие, показав нам науку с совершенно новой стороны, понятно и доступно. Мне хочется дальше развиваться в этой сфере и глубже погружаться в предмет.

Проект, стартовавший чуть больше года назад в школе №18 в Обнинске, помогает учащимся узнать больше о востребованных профессиях, увидеть практическое применение химии, познакомиться ближе с возможностями профессионального развития в родном регионе.

Надежда Расческова Надежда Расческова
директор школы № 4

В нашей школе уделяется большое внимание ранней профориентации. Очень ценно, что сегодня ребята получили не только яркие эмоции от общения с ведущими специалистами нефтехимической отрасли, но и прикладные навыки, которые помогут им определиться с будущей карьерой. Формат прекрасно объединяет науку, творчество и осязаемый результат. Дома дети с гордостью покажут родным продукт, который они создали своими руками. К тому же, когда эксперты с таким энтузиазмом делятся уникальным опытом, это находит отклик и в семьях учащихся.

В течение всего учебного года специалисты SINTEC Group продолжат проводить мастер-классы в школах Обнинска и Калужской области, расширяя географию проекта и открывая школьникам мир современных химических технологий.

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