В Калужской области свыше 49 тысяч пожилых людей и инвалидов получили социальную поддержку

С начала 2026 года в рамках проекта «Старшее поколение» (нацпроект «Семья») в регионе помогли более чем 49 тысячам человек. Среди них свыше семи тысяч граждан, которым соцобслуживание предоставили прямо на дому.

Соцработники помогают тем, кому сложно самостоятельно справляться с бытовыми делами, передвигаться и закрывать базовые потребности. Главная цель - позволить людям как можно дольше оставаться в привычной домашней обстановке.

В регионе доступны разные форматы поддержки: помощь на дому, отделения дневного пребывания, стационарное и срочное обслуживание. Стоимость услуг зависит от категории гражданина и уровня дохода.