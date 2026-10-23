Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области свыше 49 тысяч пожилых людей и инвалидов получили социальную поддержку
Общество

В Калужской области свыше 49 тысяч пожилых людей и инвалидов получили социальную поддержку

Дмитрий Ивьев
23.10, 08:40
0 276
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С начала 2026 года в рамках проекта «Старшее поколение» (нацпроект «Семья») в регионе помогли более чем 49 тысячам человек. Среди них свыше семи тысяч граждан, которым соцобслуживание предоставили прямо на дому.

Соцработники помогают тем, кому сложно самостоятельно справляться с бытовыми делами, передвигаться и закрывать базовые потребности. Главная цель - позволить людям как можно дольше оставаться в привычной домашней обстановке.

В регионе доступны разные форматы поддержки: помощь на дому, отделения дневного пребывания, стационарное и срочное обслуживание. Стоимость услуг зависит от категории гражданина и уровня дохода.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZrUC9JZTc5VFBTeTZFNHVJQ0FGb3c9PSIsInZhbHVlIjoiTERKQllCZ3I2dkVsRThvcTk1NVRuRXRwKzluUVQyV1VKSXNiV095SVRpWW1zOU1MbTQ2djhuVklwRWpsK2dFZ29ieE4wV1Zyd1djcWJSR244USs2VTdHd09HR0U0cVI0cld5NU1STlBoMHhvNEVVQXdaanpLRDJOTGxKSHNlNTJSMU05eW92U1dmOStmYmNtenRENFNYSzNNQllVcW5oWWJKMVgzZnZXb09RT0U4Vjc4V2d2UDczMTNaaUN5VDFIUnFGVExBNTlPRUd5aWltb0dkS1lrSkh0ZjBPSGluS1JpZGRsQXl2ZWxQVjQxbmgrM1B3elZ1a25JMVA2QVZSMVlBUFhIclJnaWhDOG5OaEdSckZrVUpuc20xcUxUZUtTR2ZLSUpYYVBnWDg3UW9IVk9OekwyaUpJRk9nak9obFRpSFAwYy9tOURnU1c3T1pERHQydkhjS1cwU2dsQWN2dzVMeWZDMTdNY0dEL2ppQUJTc3ZsTFduZDA1RGlXUFBoRlU5anNmcjZKNVRzK1RzTUlScDNzR0VVWUxGYVE4THpUL2NNNm01VjRtb093MklpcVZQYk1oVmRkM1Vqa3BSMSIsIm1hYyI6IjAyNzU3M2RlMGVlOGVjNWY3YmQxODQwMzdmNWJhMGQ0NGQwNTM5ZDNmOTY5YmU2MmQ5OGUxOGMzZGZlYzIwYzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjF2R3dJczBldS9VY0hmdFZHMDJ1T3c9PSIsInZhbHVlIjoiS0RucEFZcnNFUFRLWi9qQnUzcXlsOFhoMllhUUZqdnQvZkdEUGZkaEgwMGhUWHNjV1ZINThzN1BuR1FUSWdsSzk5algwcGtSd1VRMUljUWNWU1RuZllFc2pLNXZnNGxPRGxZdkVoOTIxdXFPaFhqQXl6N1ZkTHU1SzJIcGFKdWZhTEdXbjA5ckVzbnF0TnhHU0tqdHF1Z0preWx6ODgzd3hTUUNtMGFCbkpTZ21JQXFDY01NWlhDRTdWTndQOEFYd1B6OWV0Q2ZFUzNkcWJxZUlBMUM4SW5EeWNSaC82NEt0K2N1VDg1cnNuczhaVTNUUGZUSk9qL3pBVjBQZ3FQR21NRVp4L05BOFZ6LzZBdzJRZ3h5cmM0cEVXbG1oNnZpamcrVjNteDBJT01VN2pHSVFXTUp5WUxxZWtkZGtPSjVJSENJMmRlVzdDUEE2ejl4QW1PZXJ3anluRWtHR1NlaXdlanplSWZSNVJoSXAzQ1R2YWh0M3FRQjB0VzBQL05hNlNSd0JrVkxpbkgwL1FZYUFnN01qT0dRTFNWVUFTL1ZVSkUyZC93UEZvNlNuclEzaXMvRjJ4anIzVFhhY1dMSXZmb2tadFhuK3NJcXJFQ1dyalF3Y0NwbTQ2Wm03akEyRTMvUXYzREtOU0QwS1JqRG00S0ppVmZ2OTFGbnYxck8yZ1NlSzBQZmk4Nlp2QVRNMnBodGo0Vlc2VTBIME10eWVJdXNXU3ZiTEZDd2hMdTh0Yk1nZ0lOQ3lReEhxV2tPQkRXM1lqaWVKRDBKTWxtQXZxbExhZ283WnFOWGpRZUxOMkpReFYyQjFCTTBPTk5qNW5ZTTFBclQ4R1ZPSlQvVCIsIm1hYyI6ImE2ZmRjMWU4NmY2NGQ1YzI5ZDI5MDg0Njc0M2NmZGRhYjllNTliMWMyZWIxNDUzODFhY2RiZTAxZWJmNzUxZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+