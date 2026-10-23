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Общество

Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев участвует в международном форуме молодых парламентариев «Мой город – моё будущее»

Дмитрий Ивьев
23.10, 08:02
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Фото: БЕЛТА.
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Форум проходит в Минске во второй раз. Его инициатором выступил Молодежный совет при Минском городском Совете депутатов.  Участники форума возложили цветы к монументу «Минск – город-герой», осмотрели автобусное производство Минского автомобильного завода, посетили лучший двор Заводского района, ратушу и верхний город. В рамках форума запланированы образовательные блоки, финал эстафеты благоустройства и тематические секции. Будут затронуты вопросы сохранения исторической памяти, взаимоотношений между поколениями, продвижения молодежных инициатив и их превращение в законопроекты.

«Обсудили с руководством Минска вопросы развития межмуниципального сотрудничества, обмена опытом и лучшими практиками муниципального управления, а также взаимодействие в сфере молодёжной политики. Планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве молодежных советов регионов России и Беларуси, а также посадка деревьев в парке имени Уго Чавеса», – рассказал Юрий Моисеев.

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