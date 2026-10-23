Три беспилотника сбили в Калужской области в ночь на пятницу 23 октября
Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, БПЛА уничтожили в небе Износковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.
- На местах работают оперативные группы, - написал губернатор.
По предварительной информации, никто из людей не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь