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Три беспилотника сбили в Калужской области в ночь на пятницу 23 октября

23.10, 08:13
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Фото сгенерировано нейросетью.
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Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, БПЛА уничтожили в небе Износковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

- На местах работают оперативные группы, - написал губернатор.

 По предварительной информации, никто из людей не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

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