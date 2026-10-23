Три беспилотника сбили в Калужской области в ночь на пятницу 23 октября

Фото сгенерировано нейросетью.

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, БПЛА уничтожили в небе Износковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

- На местах работают оперативные группы, - написал губернатор.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал, разрушений также не зафиксировано.