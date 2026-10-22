Учеников калужской школы № 2 познакомили с миром 3D-моделирования

Замминистра цифрового развития Калужской области Андрей Проскурнин в ходе «Урока цифры» разобрал со школьниками 10-11 классов школы № 2 Калуги, как превратить идею в трёхмерную модель с помощью искусственного интеллекта.

На практических примерах он показал, как ИИ помогает создавать 3D-объекты. Школьники узнали, где используют такие модели и какие знания пригодятся тем, кто хочет работать с этой технологией. Урок дал старшеклассникам возможность ближе познакомиться с ИТ-профессиями и оценить, какие направления им интересны.

Калужская область участвует в федеральном проекте «Урок цифры» с 2018 года. Каждый месяц к занятиям присоединяются более 10 тысяч школьников региона. Уроки проходят в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который охватывает в том числе развитие цифровых технологий и подготовку кадров для этой сферы.