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Без штрафов и с подарками

23.10, 10:34
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В День автомобилиста редакция «КП в Калуге», Госавтоинспекция и SINTEC Group напомнили о безопасном поведении на дорогах

Остановка дорожной полицией в плотном будничном потоке обычно заставляет водителя внутренне напрячься и быть предельно внимательным. 20 октября привычный дорожный ритм в Калужской области уступил место другим, более ярким эмоциям.

Накануне Дня автомобилиста Госавтоинспекция, редакция «Калужского перекрестка» и компания SINTEC Group, объединив усилия, провели традиционную акцию по случаю праздничной даты, добавив к привычному контролю еще и искренние улыбки.

Праздник для тех, кто в пути

Для сотен тысяч россиян День автомобилиста — часть повседневной жизни. Кто-то ежедневно спешит по делам на личном авто, кто-то профессионально водит автобус или грузовик, а кто-то ради семейных поездок с нетерпением ждет выходных.

Именно для тех, кто много времени проводит за рулем, организаторы постарались сделать дорогу более запоминающейся и безопасной. Инспекторы останавливали машины на оживленных участках, чтобы… повторить правила дорожного движения, пожелать счастливого пути и вручить приятные сюрпризы: наборы автохимии, необходимые и полезные любому автомобилисту.

Евгений Тютюнник Евгений Тютюнник
директор по связям с общественностью SINTEC Group

Для нас участие в этой акции ко Дню автомобилиста — многолетняя и очень теплая традиция. Полезные подарки выступают знаком внимания и приятным символом, но главное в таких инициативах — возможность не просто создать праздничное настроение, а напомнить о взаимном уважении, культуре вождения, простой человеческой взаимовыручке и безопасном поведении на проезжей части.

От безопасности в пути — к поддержке региона

Подобные акции безопасности, приуроченные ко Дню автомобилиста, в эти дни проходят в Калуге, родном для SINTEC Group Обнинске и других населенных пунктах области. В этом году к ним присоединились сотни автомобилистов.

Дорожная акция — это часть большой социальной работы на малой родине компании. Вместе с журналистами «КП — Калуга» SINTEC Group регулярно реализует важные для жителей инициативы. Среди совместных проектов — поддержка отличников в ходе популярной акции «Губернаторский дневник», сбор и дарение книг, благодаря которым медучреждения, сельские школы и библиотеки пополняются тысячами новых изданий.

За этими и многими другими добрыми делами стоит вполне понятная логика: движение вперед всегда начинается с взаимного уважения и искреннего внимания к людям.

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