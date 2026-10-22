Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области 24 октября пройдёт волонтёрская посадка леса
Общество

В Калужской области 24 октября пройдёт волонтёрская посадка леса

Дмитрий Ивьев
22.10, 12:08
0 719
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В субботу, 24 октября, волонтеры из разных регионов высадят деревья у деревни Воробьи в Калужской области.

Для участников из Калуги организован автобус: сбор и отъезд в 9:00 с Театральной площади, 1.

Для участия необходима регистрация и подтверждение участия - это нужно для резервирования места в автобусе. Регистрация доступна по ссылке.

Также можно связаться с координатором посадки леса по телефону +7 953 748-53-33.

- Рекомендуем одеваться удобно и слоями, взять дождевик, головной убор, непромокаемую обувь с толстой подошвой и высокие носки, - рассказали нам организаторы. - Сезон клещей ещё не окончен; на месте будут репелленты. Работа проходит в открытом поле, поэтому рекомендуются солнцезащитные средства. Можно взять термос или перекус до обеда.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
экология
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
25%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IngwMGxMUTlrMzRLRUxaYUJ2NjlwQkE9PSIsInZhbHVlIjoiUEJzZ3R1c0p2T3RUQTh2bThRbCtPYWlvRGRhZjk1TzFsUWpaYThLYUZnWjRQLzZoektYNlFPMldNSVoxT2k1c1BXNkZSSGxsV3R2NlNSZTJFNTJLbDJyZWUzemhLbk45N3BPd2ZWSFBnT24yeW1lakU3ZGNuNHFvTjZEZVRxOVcrSHhtMXVqcVlMOXhUS0owYXRxcjdodTNTRTRjSkcwaERnM3hpV3lyUEM3eS96UmhZMzdEYmozOU1RSmk2SDVXY2cwQ3pxWGZwSlVHYnk4dzJEOFpFR0FTMnZrQVpkVm9DeHE1ZS9lTTVieVhpUWNTV1pqbVFpOVROeExSbjQ3ZUZGZnEyaU1MM0pNNjhZWkcwRnZsKzJjWTZXd2FwMXFSd2Fld0NZL2VHeEQvN1VHUWxnWnZNQmZGanBUYmxNRlpEQWRtMysvTTQzWlpSZUdBWGZyZHB5MVMyZVRPNTdWYWNyMVdZcXpDZGxYY2FFSUFaUkVmbGduUU83a1Q5blJLeXZDUzZibDc3OEdqNHlOcnZDSmxNY1RjZC9kbSszYmZPRnhES200VlR0TmwrS1Z3SlArdk91bGZITTJIckl2VCIsIm1hYyI6IjM2NGRlYWI2MGU5NWFiNmYyZDMzZmQ5N2U3MDFlZGI4OGQ0ODQzNGM2OTY3ZTMxYjczM2UxM2Y3NmUwMDRlYjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFXWEloSU8zUFlMSURhV0s1N2U1R3c9PSIsInZhbHVlIjoiSUFBdEVoQTczaW9hQjdwY3RzQVdjazBRQTRhTjBUTG04ZFdvNUhxeE5ZZVdnNDF4VmR3YjJpMjJiVjlkc1oxQlltWkRKTXY4WnpnbGJxNkZVdnNsZjVFQkJVSzFEOXdCeDBKaFM5VE9PdThXVEpmSFdENVRZdXgzenVzbk4vNGZpWjVEZVpmd0c3UzdtRHVoQnJYMVpVRkE0Zzl5Tk9FYVJyOUZvaS94QW1XYjVpYU9YNGRpVDdVcUNFd2liTkNicjkxUHN6QW1ScFY5MmdpMDdtNW54Q2tWNjJiZ0tyVFNGRThlTnlFNmRIakhOMmdkZmFuQUk3NkYrb0dUS1NtakhtUFp6NC9vcVZLN0N4NGpRK2RxRHQzMHdyd01QU3pIZGZKU2RIYkpGT01lck5tSGI0VTlmL1kwZ1JnR1EvWUxZaktZbnJTSDVrTUQvQ01hRFUwZXJVdlRnNTNQQXBsT0owbXJzS1JKR2dJc1owK0FqNTNBVXUwd1RmK2hCUGFRNEUxVUx3QVRnNkNHMnc1dlRYMkE4OVhoUnplN2h2OEhpK25USFJncVE0Q1dSdVRiZUx5SlQ0Y0NkMGN1NmFDeE92MHdmVTVOMkM4cHNWQnpvbUpqOUplc1cySEs1VTNOSjloY3J6U1NTWk1EVEs0ek5rNE44MVJtamZaMVBZV3hlbE9nbXozbUZtQndUT1F5ZExIbDBNWHZqUEs4Q1lHbGVEWk9lTk1SZUh1dDBvb2FFbm9VV0o0KytxckZTWVZ2U08yS2RjcDBoaEdUa0plSmUvWU1kZlE0eDQyYmlxQXFicSs4TnZnWGlONW5ISWswenpaZit0dmhPQys5RWFCbiIsIm1hYyI6IjBlNTc0YTg0NDU2M2RmM2VlOGQzY2FmNWQ0NmJlMmZiNDVjZGMxMDQ5NTU2YjIzZmI5YTY5NjkzYWYxNTc2NWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+