В Калужской области 24 октября пройдёт волонтёрская посадка леса

В субботу, 24 октября, волонтеры из разных регионов высадят деревья у деревни Воробьи в Калужской области.

Для участников из Калуги организован автобус: сбор и отъезд в 9:00 с Театральной площади, 1.

Для участия необходима регистрация и подтверждение участия - это нужно для резервирования места в автобусе. Регистрация доступна по ссылке.

Также можно связаться с координатором посадки леса по телефону +7 953 748-53-33.

- Рекомендуем одеваться удобно и слоями, взять дождевик, головной убор, непромокаемую обувь с толстой подошвой и высокие носки, - рассказали нам организаторы. - Сезон клещей ещё не окончен; на месте будут репелленты. Работа проходит в открытом поле, поэтому рекомендуются солнцезащитные средства. Можно взять термос или перекус до обеда.