Центр здоровья в Людиново получил новое оборудование

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В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Калужской области продолжается оснащение центров здоровья современным оборудованием.

В 2026 году для центра здоровья, работающего на базе Центральной межрайонной больницы № 2 в Людиново, закуплено 15 единиц нового оборудования, среди которых биоэлектрический анализатор состава тела и динамометры.

Биоэлектрический анализатор позволяет оценить соотношение жировой, мышечной и костной массы, уровень жидкости в организме и базовый метаболизм. Это помогает врачам формировать индивидуальные рекомендации по питанию и физической активности.

Динамометр измеряет мышечную силу, что важно для оценки общего состояния, контроля восстановления после травм и профилактики возрастных изменений.