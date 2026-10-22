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«Михалыч поможет»: от одной грузовой машины до АвтоКвартала

22.10, 13:55
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В 2010 году все начиналось с небольшого предложения грузовых перевозок. Сегодня «Михалыч поможет» — это уже целый «АвтоКвартал», где можно решить практически любой вопрос, связанный с автомобилем: от аренды обычной «Газели», спецтехники до ремонта, покупки запчастей и даже машины.

Путь занял полтора десятилетия, и каждый его шаг был ответом на реальную потребность клиентов, а не попыткой придумать услугу «на будущее».

С годами автопарк компании рос. К обычным грузовикам добавились манипуляторы и трактора, а вместе с ними — ​услуга аренды спецтехники. Она оказалась востребована у частных застройщиков и небольших строительных бригад Калужской области: там, где нужно поднять сруб, завести материалы на участок или расчистить площадку, своя техника нерентабельна, а взять ее на день-­­два удобно и выгодно.

Рано или поздно собственный парк нужно было обслуживать. Так в компании появился грузовой автосервис — ​поначалу он работал только на себя, чтобы машины дольше оставались в строю. Но качество ремонта заметили другие перевозчики, и сервис открыли для клиентов. Здесь ремонтировали ходовую часть и двигатели, выполняли сварочные и кузовные ­работы. Чуть позже в том же месте открыли шиномонтаж с услугой сезонного хранения шин — ​удобное решение для тех, у кого нет гаража или места для второго комплекта резины.

Со временем возникла другая проблема: дефицит запчастей. Машины простаивали в ожидании деталей, которые приходилось искать по всему городу и заказывать в других регионах, а простой грузовой машины для перевозчика — ​это сорванный рейс и прямые убытки. Чтобы закрыть этот пробел, в Калуге на улице Киевка, № 14, открылся «Автомаркет». Здесь есть все, что нужно и грузовому, и легковому автомобилю: автозапчасти и автохимия, баки и рессоры, коробки передач и двигатели.

Так бизнес приобрел полный цикл в решении вопросов грузоперевозок. Жители Калужской области получили перевозку и аренду техники, частные строители — ​машину под конкретную задачу, предприниматели в грузоперевозках — ​ремонт грузовых «Газелей» и обслуживание своих авто, а другие автосервисы — ​надежного поставщика запчастей. «У нас нет конкурентов, — ​говорят в компании. — ​Есть только партнеры и коллеги по бизнесу». Эта фраза объясняет логику роста: каждый новый сервис закрывал чужую боль, а не отнимал клиента.

Следующим шагом стало легковое направление: продажа, аренда и комиссионная продажа автомобилей. Комиссионка оказалась особенно удобной для частников: владелец привозит машину, а ее показом, рекламой и оформлением сделки занимаются в «АвтоКвартале». Для аренды появились автомобили под ежедневные задачи — ​когда своя машина в ремонте или нужна на время поездки. Помещение для нового направления арендовали на Киевке, 25 — ​прямо напротив офиса грузовых перевозок и «Автомаркета». Именно тогда и родилось название «Михалыч поможет» — ​«АвтоКвартал», район, где решается любой вопрос, связанный с автомобилем, по честным ценам, выгодным для всех.

Сегодня «АвтоКвартал» на Киевке — ​это перевозка, спецтехника, сервис, запчасти и автомобили в одном месте, в паре минут друг от друга. Не нужно объезжать полгорода: приехал — ​и вопрос закрыт. Полтора десятилетия назад компания решала одну задачу — ​перевезти груз. Сегодня она закрывает весь путь, который проходит автомобиль: от покупки и аренды до ремонта, обслуживания и запчастей. И в основе всего этого — ​простая идея: помочь по­­-человечески, по честной цене.

Адрес офиса: г. Калуга, ул. Киевка, 14.

Телефон: единая бесплатная линия *4022.

mh.office@yandex.ru

https://vk.ru/gruzoperevozki_kaluga_40

Реклама. ИП Филиппов Валерий Михайлович. ИНН 402915977935. erid: 2Vfnxxpe93S
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