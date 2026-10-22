Калужане продолжают восстанавливать социальные объекты Первомайска

Калужские специалисты продолжают помогать восстанавливать инфраструктуру подшефного Первомайска.

В общежитии по улице Ростовской работы уже вышли на финишную прямую. Бригада специалистов сейчас занимается внутренней отделкой помещений. Большая часть работ уже выполнена: замена освещения, штукатурка, декоративная отделка стен, замена окон и дверей, установка сантехники.

Ранее калужане завершили ремонтно-восстановительные работы многоквартирного дома в квартале Солнечный. Работы проводились в два этапа. На завершающей стадии строители заменили кровлю площадью 915 квадратных метров, отремонтировали семь входных групп и установили новое остекление общей площадью 118,3 квадратного метра.