Калужане продолжают восстанавливать социальные объекты Первомайска
Калужские специалисты продолжают помогать восстанавливать инфраструктуру подшефного Первомайска.
В общежитии по улице Ростовской работы уже вышли на финишную прямую. Бригада специалистов сейчас занимается внутренней отделкой помещений. Большая часть работ уже выполнена: замена освещения, штукатурка, декоративная отделка стен, замена окон и дверей, установка сантехники.
Ранее калужане завершили ремонтно-восстановительные работы многоквартирного дома в квартале Солнечный. Работы проводились в два этапа. На завершающей стадии строители заменили кровлю площадью 915 квадратных метров, отремонтировали семь входных групп и установили новое остекление общей площадью 118,3 квадратного метра.
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