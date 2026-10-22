Более 233 тысяч жителей Калужской области прошли диспансеризацию

Эта программа помогает вовремя выявлять хронические заболевания и следить за состоянием организма. Она входит в нацпроект «Продолжительная активная жизнь».

Диспансеризация включает профилактический осмотр и дополнительные обследования, в том числе скрининг на злокачественные новообразования. Процедуру проводят в два этапа, а по итогам человеку присваивают группу здоровья. Если нужно, врач направит на дообследование, лечение, реабилитацию или санаторно-курортное лечение.

Проходить диспансеризацию можно бесплатно по полису ОМС. Людям от 18 до 39 лет она положена раз в три года — в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 и 39 лет, а с 40 лет — каждый год. При этом профилактический медосмотр доступен ежегодно всем, кто старше 18.

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в свою поликлинику — туда, где вы получаете первичную медпомощь. С собой возьмите паспорт и полис ОМС. Записаться можно на портале Госуслуг или на сайте регистратура40.