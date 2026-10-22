Характер команды – в каждой детали

Комфорт в автомобиле складывается из деталей, которые редко видны пассажиру. Среди них – звукоизоляционные компоненты калужского завода «ХП Пельцер Рус».

За готовым изделием стоит работа специалистов, которые знают свойства материалов, владеют производственными технологиями и отвечают за качество на каждом этапе.

Предприятие работает в Калуге около 17 лет. В его истории – сотрудничество с крупными автопроизводителями. Опыт работы в автомобильной отрасли отражается и в профессиональных биографиях сотрудников: здесь годами осваивают тонкости производства, накапливают знания и передают их коллегам.

О том, как формируется такая компетентность и что помогает людям находить свое место в команде, ­рассказывают бригадир Елена ЕГОРОВА и руководитель отдела качества Елена БИБА.

Елена Егорова – бригадир

Четырнадцать лет назад Елена Алексеевна пришла на предприятие по совету сестры. Знакомство с оборудованием стало началом большого профессионального пути. Предстояло понять технологию, освоить рабочие операции и научиться уверенно работать в производственной команде. – Поначалу было страшновато, – вспоминает Елена Алексеевна. – Одно дело ­получить устную информацию на собеседовании, другое – увидеть своими глазами работу машин и линий. Поддержка наставников помогла освоиться. Сегодня Елена владеет навыками работы на разных этапах изготовления продукции. Прессование, нанесение декоративного покрытия, резка и сборочные операции для нее – части единого процесса, в котором результат зависит от точности выполнения каждой задачи. В работе бригадира особенно ценен такой взгляд на производство: понимание своей операции дополняется знанием того, как она влияет на следующие этапы. За этим стоят годы практики и опыт взаимодействия с коллегами. Свое отношение к профессии Елена формулирует просто: – Научиться можно всему. Если человек готов добросовестно работать, достойное дело для него всегда найдется.

Елена Биба — руководитель отдела качества

Елена Евгеньевна пришла в автомобильное производство из IT. Она участвовала в разработке программного обеспечения, связанного с автопромом и вопросами качества. Накопленный опыт помог ей выбрать новое профессиональное направление. Пять лет назад Елена прошла собеседование на «ХП Пельцер Рус». Знакомство с производственными цепочками началось с экскурсии по предприятию, а продолжилось в ежедневной работе вместе с опытными коллегами. – Конечно, первые недели бывают непростыми для любого специалиста, – признается Елена Евгеньевна. – Ведь требуется освоить нюансы всех производственных процессов, встроиться в них, наладить связь со смежными подразделениями. Опытные коллеги и руководство помогли со всем этим разобраться. Сегодня она руководит отделом, который проверяет характеристики выпускаемой продукции, включая геометрические параметры. Эта работа требует внимательности, знания требований к изделиям и постоянного взаимодействия с производством. За качеством готового компонента стоит согласованная работа разных специалистов. Для Елены важна и атмо­сфера в коллективе. Совместные праздники и спортивные мероприятия, в которых участвуют сотрудники и их семьи, продолжают общение за пределами рабочих задач. – Мне нравится работать в этом коллективе, вместе мы пережили трудные времена и теперь уверенно смотрим в будущее, – говорит Елена Евгеньевна. Две разные профессиональные биографии объединяет опыт команды, в которой помогают освоить новое дело и ценят накопленные знания. Для «ХП Пельцер Рус» именно такие специалисты связывают производственные технологии с качеством готовой продукции – и с комфортом людей, которые каждый день пользуются автомобилями.

248033, г. Калуга, 1-й Академический пр-д, 5. Тел.: + 7 (920) 097-23-65.