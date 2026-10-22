Сколько подписок действительно нужно одному человеку

Корреспондент Алина Чудайкина выяснила, сколько онлайн-сервисов можно заменить одной подпиской и удобно ли пользоваться всем этим в повседневной жизни.

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Сначала подключаешь онлайн-кинотеатр, потом музыку, следом книги — подписок становится все больше. Каждая нужна для своих задач, но легко запутаться, что оплачиваешь и сколько на это уходит.

Чтобы понять, насколько заметны эти расходы, я спросила жителей города, во сколько им обходятся такие развлечения. Ольга рассказала, что за два кинотеатра платит около 800 рублей в месяц. Павел поделился похожей историей: «Подписан на книги и музыку, еще есть онлайн-кинотеатр — в сумме выходит около 1000 рублей».

Для эксперимента я выбрала MiXX от T2 — подписку с несколькими сервисами и дополнительными предложениями. Проверяю, что в нее входит и насколько удобно всем этим пользоваться.

Разбираемся, что входит в MiXX

У MiXX есть три версии — S, M и Max. Я выбрала самый наполненный вариант — MiXX Max — и проверила его на практике.

В нем пять онлайн-кинотеатров: Wink, «Кинопоиск», PREMIER, START и «КИОН», а также RUTUBE без рекламы, Яндекс Музыка, VK Музыка, Яндекс Книги и Литрес. Для покупок и повседневных дел доступны Ozon Premium, «Магнит Плюс Премиум», скидки в Lamoda, бесплатный старт на самокате «Юрент», Kaspersky Standard и другие предложения.

Получается, за стоимость, сопоставимую с подпиской на один онлайн-кинотеатр, в MiXX можно пользоваться сразу несколькими сервисами. При первом подключении действует бесплатный пробный период.

Кино, музыка и книги

За окном бушует осень, а значит, вечер с пледом, чашкой чая и фильмом привлекает сильнее, чем прогулка под дождем. Поэтому сначала я проверила возможности MiXX для тех, кто любит проводить время перед экраном.

За выходные протестировала две платформы. На «Кинопоиске» посмотрела фильм «Левша», а на RUTUBE нашла видео с рецептами шарлотки и тыквенного супа. Все ролики шли без рекламных пауз — можно было спокойно готовить. На очереди комедия «Новая теща».

Но кино — только начало. В MiXX есть Яндекс Музыка и VK Музыка. Первой я давно пользуюсь, поэтому каждый выход из дома сопровождался любимыми треками в наушниках. Для чтения доступны Яндекс Книги и Литрес — доберусь до них в ближайшие выходные.

Важное преимущество: «Кинопоиск», Wink, «КИОН», книги и музыка в подписке внесены в «белый список», то есть работают даже при ограничениях интернета из-за мер безопасности.

Что еще пригодилось

В MiXX Max есть предложения для покупок и повседневных задач. Ежемесячно доступен промокод на скидку 15% в Lamoda. Я проверила: открыла список предложений, выбрала Lamoda и нажала «Воспользоваться». Через несколько секунд промокод появился на экране, а затем пришел в СМС. Действует он 30 дней, максимальная скидка — 1500 рублей.

Для коротких поездок по городу предусмотрен бесплатный старт на самокате «Юрент». Еще пригодится GPTMobile — популярные нейросети для текстов и изображений. Среди других предложений — Ozon Premium, «Магнит Плюс Премиум» и Kaspersky Standard.

Получается, MiXX поможет в разных ситуациях: сегодня — для фильма, завтра — для музыки и работы, а на выходных — для книги, покупок или поездки по городу.

— В MiXX мы объединили подписки на фильмы, музыку, книги и другие полезные ресурсы. Так все необходимое для отдыха и повседневных дел собрано в одном месте, и не нужно подключать каждую подписку отдельно. Мы хотим быть для жителей Калужской области больше, чем просто оператором связи, поэтому разрабатываем цифровые возможности для повседневных задач, — рассказала Татьяна Постнова, директор калужского филиала T2.

Большой плюс — мне не пришлось отдельно разбираться с каждой подпиской. В приложении оператора вижу сразу все доступные мне варианты и могу пользоваться ими по мере необходимости.

Так сколько подписок действительно нужно одному человеку?

Универсального ответа нет — все зависит от привычек. Но если нужны сразу несколько сервисов для кино, музыки, чтения и повседневных задач, один набор может оказаться удобнее нескольких отдельных подписок. В моем случае это как раз тот вариант, который позволяет не собирать их по одной и держать все нужное в одном месте.

Подключить себе подписку с бесплатным периодом можно прямо сейчас на сайте T2.