Калужанка Елена Петькина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении ещё одной нашей землячки.

Директор Калужского областного радиотелевизионного передающего центра Елена Петькина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

- Этой наградой отмечены заслуги Елены Николаевны в области средств массовой информации, связи и массовых коммуникаций, а также её многолетняя добросовестная работа, - рассказал 21 октября губернатор Владислав Шапша. - Елена Петькина - профессионал высочайшего уровня. Под её руководством центр обеспечивает надёжное теле- и радиовещание на всей территории региона, внедряет современные технологии и поддерживает стабильную работу эфирной сети даже в удалённых районах Калужской области.