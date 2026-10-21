Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужане могут проверить свою финансовую грамотность онлайн
Общество

Калужане могут проверить свою финансовую грамотность онлайн

Дмитрий Ивьев
21.10, 09:27
0 486
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

До 27 октября калужане могут пройти Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности бесплатно на сайте «Финзачет» Банка России.

Задания зачета основаны на жизненных ситуациях. Участники узнают, на что обращать внимание при выборе финансовых продуктов, как планировать расходы, оценивать риски инвестиций и распознавать мошенников. Есть базовый и продвинутый уровни. Проверить знания можно самостоятельно или всей семьёй.

Личный зачёт займёт до 20 минут, семейный - до часа. После прохождения участники получат рекомендации экспертов Банка России, которые помогут разобраться в темах, которые оказались сложными. За успешное прохождение полагается именной сертификат.

Проект реализуют в рамках задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InhlZnlNV2x1ajhhYXNnOTA1TUZzMkE9PSIsInZhbHVlIjoibmJYajkvMVo1dWdOSGtheEsyaHRTMUhuQ2dtd0dDd2h2SkpjaE9HNFEzMzhkdU83STNlZ0dJY3lxbkQ2bjM4TU9XVWE2aERjMmZFL1BvSVpIdzZ4WTdzcmIvWE1HNFNOc0tsTDNwMjNtdnNXaDNyTnFTMm1xcGZaZGVCY29wSXJGdXVvUzgzcjNZR0VPakw5aFlZaFNsTFp4RlloOHEvdTJRQkU5WC9KQVRxRUZzcndwTksrUlZrd3ZEWDZicWgxSVhXMGJXQ1dDcVA3bFVaRU1DcWUwRWk5YU8rUjV4cjJTWEd1dzcyTlVwTzNSdlBXeWJhZEpMdnRtR1F1aWRVWEdFM1dvbExFMmVGb0pYb0FnY0JPYWpGbHI0VDZKby9nNi9UVEp6Wmx1dmduMXNqTmNESDV0UTVuUU9GMDBwN0RrSW93Tk9pU2tQYXdsQi8vNnpYaGlDS1FqQ2V4RkpjTEJrY0RVV1Q4a0ltaG5GVTJPakJHR2Z4NUxMaW85eDZDODNmTEl0RUordFBrV2c1RWxpZXc1VXB1QkpESXp4N3ZpN3BUTDB1TkhwQk1IeDR1aURQaXJVdFhlQUcxNWtkNiIsIm1hYyI6Ijg1ZDFmMWU1MjNlZTBkYzJmODU0ZWI4ZjRlODlkMjdmNmNjNTE4YzE2MTZlZDUzMjUxMDdhNGU0MDRlYzJlMTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZhOW5sU0h5N0FyRXNZMUx4alQyMUE9PSIsInZhbHVlIjoiVC9UaEZVNzBKWjdyUStnTFhvV0FMeUgydEVYSnoxayt4Ky9NcVgxa3p0WkRUa0lEeWV0azVsVTNZU0k1NmhEdFdLK3VFR0E2UXpoVW4rc1liOVJsN0tBeDlNaDV6S2w3UFM4c2lKd2FTMDBPUDlQOG5LSmpOek10UUZ3SStJdWY3bUU1cDFSbDQxc3YxQzFOZGRuNjFGQ1E1dFJlZUxjMmNWV1EwMVhuSHZLRWpOL3pieEtmbXBTdEZ4UnVnSEM1RENkbm1rMTRrWC9xUFdSa2VYbGZCVlV6VDA0WkxSaGk5akFxY2E2dFpwOTcrcUFUdW5KTXBTbnplZ0JJMzdOcVd4QndDUmZSQmJRVjFQc3RmRXVYa2FIUkdwODlZQXpRdlFpOGhvMTZLWXU5M3RxamZNUDZsNkRLODZsajJOMHV6MmZBUi8rakM1NXhYRU1IWlBwdUc3V2oya3lJU0phSUkwdHRKU3JSNC93eUxVOGkwMEVOZmFaNVp0c0NUYVNWRXJxSnVqUGJCV1M2RldQcVhaK3ZzYWlCQVkveS9YdURpZkVQeFRTWUVud1FBQmRmeWFqd0c5QmUyNTdGQUo2Sk12UTJYYmhMaFphTi9qSFFad1JoWXJrTmNrOEIxdVc4QkU0amV5WXVxNmdQNWlZVVRDd2NYN2IxQllaV2kyZ01mSHlxNExyRE9ackU5Smljalh5OXdOc3o1UTRqSTdSWHBtOFl2a1RjTEkwNzlld3U2VW1Ca1Qwbk4zU25CbWwxWFg0SExWTjljb1lFaVFsL2hDSzZBUCs1MVhNTXBCZ1FnVHRkQVpRL2ppY3JqSVdRak9XTDloOHNRc3hSVFlldyIsIm1hYyI6IjQwNzRiNTFkMDM5NTFhZDc0NTA2MDVmMTNiMWE2NDQyMjIzNjE1MDdlMzg0NjkwZWQwMjkxNGRkMDc0MDg3MTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+