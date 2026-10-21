Калужане могут проверить свою финансовую грамотность онлайн

До 27 октября калужане могут пройти Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности бесплатно на сайте «Финзачет» Банка России.

Задания зачета основаны на жизненных ситуациях. Участники узнают, на что обращать внимание при выборе финансовых продуктов, как планировать расходы, оценивать риски инвестиций и распознавать мошенников. Есть базовый и продвинутый уровни. Проверить знания можно самостоятельно или всей семьёй.

Личный зачёт займёт до 20 минут, семейный - до часа. После прохождения участники получат рекомендации экспертов Банка России, которые помогут разобраться в темах, которые оказались сложными. За успешное прохождение полагается именной сертификат.

Проект реализуют в рамках задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».