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Общество

Калужане отправили больше тысячи вопросов и жалоб в чат-бот «На связи\_Регион40»

Дмитрий Ивьев
21.10, 10:59
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С момента запуска чат-бот «На связи_Регион40» в мессенджере МАХ, калужане отправили через него уже больше тысячи вопросов и жалоб, сообщили 21 октября в правительстве.

Достаточно выбрать тему и округ, к которому относится вопрос, и описать ситуацию своими словами.

Система направит обращение в соответствующее ведомство или администрацию.

В Минцифры Калужской области чаще всего обращаются по темам интернета, почтовой связи и работы МФЦ. Но чат-бот охватывает и другие сферы - например, ЖКХ и здравоохранение.

Запуск чат-бота - часть цифровой трансформации государственных услуг в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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