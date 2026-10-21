Калужане отправили больше тысячи вопросов и жалоб в чат-бот «На связи\_Регион40»
С момента запуска чат-бот «На связи_Регион40» в мессенджере МАХ, калужане отправили через него уже больше тысячи вопросов и жалоб, сообщили 21 октября в правительстве.
Достаточно выбрать тему и округ, к которому относится вопрос, и описать ситуацию своими словами.
Система направит обращение в соответствующее ведомство или администрацию.
В Минцифры Калужской области чаще всего обращаются по темам интернета, почтовой связи и работы МФЦ. Но чат-бот охватывает и другие сферы - например, ЖКХ и здравоохранение.
Запуск чат-бота - часть цифровой трансформации государственных услуг в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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