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Общество

За неделю калужские медики оказали помощь почти 300 пациентам в Первомайске

Дмитрий Ивьев
21.10, 10:32
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Калужские медики продолжают принимать пациентов в Первомайске. Сейчас в подшефном городе работает уже десятая в этом году бригада врачей из Калужской области, отметил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин.

За неделю специалисты приняли 282 пациента. Из них 22 получили неотложную и экстренную помощь.

Помощь местному населению оказывают невролог, анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики.

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