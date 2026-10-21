За неделю калужские медики оказали помощь почти 300 пациентам в Первомайске

Калужские медики продолжают принимать пациентов в Первомайске. Сейчас в подшефном городе работает уже десятая в этом году бригада врачей из Калужской области, отметил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин.

За неделю специалисты приняли 282 пациента. Из них 22 получили неотложную и экстренную помощь.

Помощь местному населению оказывают невролог, анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики.