За неделю калужские медики оказали помощь почти 300 пациентам в Первомайске
Калужские медики продолжают принимать пациентов в Первомайске. Сейчас в подшефном городе работает уже десятая в этом году бригада врачей из Калужской области, отметил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин.
За неделю специалисты приняли 282 пациента. Из них 22 получили неотложную и экстренную помощь.
Помощь местному населению оказывают невролог, анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики.
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