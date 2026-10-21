Настоятельница монастыря в Малоярославце получила Орден Почёта
Настоятельница Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря в Малоярославце Игуменья Николая (Людмила Ильина) удостоена государственной награды - Ордена Почёта.
Указ о награждении подписал Президент России Владимир Владимирович Путин, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
В документе указано, что игуменья отмечена за вклад в сохранение духовно-нравственных традиций, а также за многолетнюю благотворительную и общественную работу.
Владислав Шапша поздравил матушку Николаю и отметил значимость её труда. По словам губернатора, под её руководством монастырь стал важным центром милосердия и просвещения.
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