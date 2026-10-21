Настоятельница монастыря в Малоярославце получила Орден Почёта

Настоятельница Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря в Малоярославце Игуменья Николая (Людмила Ильина) удостоена государственной награды - Ордена Почёта.

Указ о награждении подписал Президент России Владимир Владимирович Путин, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В документе указано, что игуменья отмечена за вклад в сохранение духовно-нравственных традиций, а также за многолетнюю благотворительную и общественную работу.

Владислав Шапша поздравил матушку Николаю и отметил значимость её труда. По словам губернатора, под её руководством монастырь стал важным центром милосердия и просвещения.