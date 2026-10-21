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Россияне стали чаще выбирать маркетплейсы для крупных покупок

21.10, 11:28
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Клиенты маркетплейсов в России расширяют спектр покупок за пределы одежды, обуви и товаров для дома: в III квартале заметно выросли продажи электроники, бытовой техники, стройматериалов и мебели. Такие данные приводятся в исследовании маркетплейса Wildberries.

В денежном выражении продажи шин и дисков выросли почти в четыре раза год к году, крупной бытовой техники — на 66%, стройматериалов и мебели на заказ — на 84%. Готовой мягкой мебели клиенты купили в полтора раза больше, чем годом ранее, также выросла популярность смартфонов и ювелирных изделий.

Увеличение среднего чека говорит о том, что покупки на маркетплейсах становятся более значимой статьёй расходов для россиян, а не ограничиваются повседневными товарами. На этом фоне банки и онлайн-площадки развивают совместные программы для клиентов — например, предоставляют скидки при оплате покупок картой. Один из таких проектов — партнёрство ВТБ и Wildberries, которое стороны расширили на этой неделе.

«Потенциальная аудитория ВТБ и Wildberries — все экономически активные потребители в России. Всего за год банки и маркетплейсы прошли путь от прямого противостояния до совместной выгоды, которую мы предлагаем более чем для 100 млн человек», — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

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