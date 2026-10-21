В Калуге ищут работников на зарплату свыше 100 тысяч рублей
Сервис Superjob 21 октября рассказал, какие вакансии с самыми высокими зарплатами есть сейчас в городе.
Директору магазина готовы платить от 105 до 137 тысяч рублей.
Мастеру производственного участка и автомеханику предлагают от 100 тысяч.
Торговый представитель может рассчитывать на зарплату до 140 тысяч рублей.
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