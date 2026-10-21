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Общество

В Калуге ищут работников на зарплату свыше 100 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
21.10, 10:08
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Сервис Superjob 21 октября рассказал, какие вакансии с самыми высокими зарплатами есть сейчас в городе.

Директору магазина готовы платить от 105 до 137 тысяч рублей.

Мастеру производственного участка и автомеханику предлагают от 100 тысяч.

Торговый представитель может рассчитывать на зарплату до 140 тысяч рублей.

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