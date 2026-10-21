В Калуге ищут работников на зарплату свыше 100 тысяч рублей

Сервис Superjob 21 октября рассказал, какие вакансии с самыми высокими зарплатами есть сейчас в городе.

Директору магазина готовы платить от 105 до 137 тысяч рублей.

Мастеру производственного участка и автомеханику предлагают от 100 тысяч.

Торговый представитель может рассчитывать на зарплату до 140 тысяч рублей.