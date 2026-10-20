В калужской больнице освоили новые технологии

Для областной клинической больницы закуплено специальное оборудование, а ее врачи прошли подготовку по применению липидной фильтрации - метода экстракорпоральной гемокоррекции.

- Это сложная медицинская технология, для которой нужен целый комплекс условий, доступный, как правило, крупным федеральным центрам, - рассказал 20 октября губернатор Владислав Шапша. - Современная процедура для снижения уровня «вредного» холестерина и профилактики сердечно-сосудистых осложнении актуальна для пациентов, когда стандартная терапия не дает нужного эффекта.

При этом схема лечения подбирается индивидуально, курс строится под состояние пациента.

- Глава государства не раз подчеркивал важность повышения качества жизни россиян. Кадровое обеспечение больниц, оснащение их самым современным оборудованием, применение на практике новых методов лечения. Развитие здравоохранения в регионе - одно из приоритетных направлений нашей работы, - заявил губернатор.