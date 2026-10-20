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Общество

Калужанин Павел Переборщиков осваивает педагогику наставничества в рамках проекта «СВОй путь»

Дмитрий Ивьев
20.10, 15:54
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В Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина стартовал образовательный этап всероссийского проекта «СВОй путь». К освоению программы профессиональной переподготовки приступили лучшие лекторы-ветераны специальной военной операции.

Лучшие лекторы из числа ветеранов СВО получили возможность пройти обучение на базе Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина по направлению «Педагогика и психология в системе военно-патриотического воспитания».

Калужскую область на проекте представляет ветеран боевых действий Павел Переборщиков. Он совмещает преподавание истории и обществознания с обязанностями советника директора по воспитанию в Кондровской средней школе №1. Павел входит в число выпускников региональной кадровой программы «Герои земли Калужской».

В 2024 году мужчина служил сапёром и потерял правую стопу. 

Программа направлена не только на патриотическое воспитание молодежи, но и на успешную адаптацию к гражданской жизни самих военнослужащих через обретение ими новой профессии.

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