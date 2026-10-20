Россияне чаще всего переводят друг другу цифровые рубли и оплачивают ими платежи в пользу государства

Переводы заняли первое место среди операций с цифровым рублём — на них пришлось 28% использования новой формы национальной валюты, показал опрос ВТБ. На втором месте — оплата ЖКХ, налогов и других платежей в пользу государства (24%), на третьем — оплата онлайн-покупок (23%).

Каждый пятый опрошенный получил перевод в цифровых рублях или пополнил цифровой кошелёк, ещё 17% оплатили покупку в магазине. При этом 35% участников опроса пока ограничились только открытием счёта. Среди причин открытия счёта респонденты называли любопытство и желание попробовать новый инструмент (42%), возможность сделать это в приложении банка (36%) и советы знакомых (21%). Треть опрошенных указали в числе мотивов бесплатные переводы, а каждый пятый уже получал в цифровых рублях выплаты или переводы.

Среди факторов, которые могли бы побудить россиян регулярно использовать цифровой рубль, опрошенные назвали кешбэк или скидки (54%), расширение числа магазинов, где доступна такая оплата (42%), и возможность платить без интернета (38%). Можно было выбрать несколько вариантов ответа. В опросе, проведённом в октябре 2026 года, приняли участие 1500 россиян — жителей крупных городов.

Цифровой рубль стал широко доступен в России с 1 сентября 2026 года. Всего после запуска цифрового рубля открыто более 220 тыс. счетов, около 10 тыс. из них принадлежат юридическим лицам. По данным Банка России, за первый месяц работы платформы было проведено более 150 тыс. операций.

Аналитики отдельных банков оценивают и портрет типичного пользователя новой технологии. Например, по данным ВТБ, это мужчина в возрасте от 36 до 45 лет, активный потребитель банковских продуктов и инвестор. Около 14% открывших счета в цифровых рублях в первые недели после запуска — жители Москвы. В топ-5 регионов по числу открытых счетов также вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск.

* Опрос прошел в октябре 2026 года, в нем приняли участие 1500 россиян – жителей крупных городов.

** Можно было выбрать несколько вариантов ответа.