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В Сухиничском округе благоустроили территорию возле школы

Дмитрий Ивьев
20.10, 11:00
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Работы проведены в деревне Глазово.

- Главная цель проекта - благоустройство пришкольной территории с созданием функциональной зоны для организации уроков на свежем воздухе, тематических мероприятий и формирования экологической культуры, - рассказала 20 октября заместитель губернатор Валентина Авдеева.

Общий объем затрат на реализацию проекта составил 525 тысяч рублей. Софинансирование из областного бюджета составило 492 тысячи.

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