В Сухиничском округе благоустроили территорию возле школы
Работы проведены в деревне Глазово.
- Главная цель проекта - благоустройство пришкольной территории с созданием функциональной зоны для организации уроков на свежем воздухе, тематических мероприятий и формирования экологической культуры, - рассказала 20 октября заместитель губернатор Валентина Авдеева.
Общий объем затрат на реализацию проекта составил 525 тысяч рублей. Софинансирование из областного бюджета составило 492 тысячи.
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