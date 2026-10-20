В Сухиничском округе благоустроили территорию возле школы

Работы проведены в деревне Глазово.

- Главная цель проекта - благоустройство пришкольной территории с созданием функциональной зоны для организации уроков на свежем воздухе, тематических мероприятий и формирования экологической культуры, - рассказала 20 октября заместитель губернатор Валентина Авдеева.

Общий объем затрат на реализацию проекта составил 525 тысяч рублей. Софинансирование из областного бюджета составило 492 тысячи.