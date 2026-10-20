Педагог из Калуги Алексей Николаев стал победителем всероссийского конкурса наставников

Конкурс «Быть, а не казаться» третий год реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Финал конкурса, на который поступило 80 000 заявок со всей страны, проходил в Туле.

В финал прошли сразу пять представителей нашего региона: Дмитрий Галкин - в номинации «Наставник лидер», Алексей Николаев - «Наставник на службе», Оксана Кривова - «Наставник на службе», Милена Шиленкова - «Начинающий наставник» и Виталий Красильников - «Опытный наставник».

- Победителями конкурса стали 106 человек из 39 регионов, - рассказал 20 октября губернатор Владислав Шапша. - Все они ежедневно работают с подрастающим поколением, передают им свои знания и опыт, воспитывают патриотов. И в этой сотне лучших - наш калужанин! Алексей Николаев победил в номинации «Наставник на службе». Он - учитель средней общеобразовательной школы № 50 города Калуги.

- Для меня победа - это признание моего труда и большая ответственность. Но в первую очередь это общая победа с моими ребятами и стимул двигаться дальше, прокомментировал сам педагог.