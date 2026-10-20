Больше девяти тысяч калужских семей получили поддержку по нацпроекту

В Калужской области продолжается оказание социальной поддержки семьям с детьми в рамках нацпроекта «Семья».

С начала 2026 выплаты получили более 9300 семей. Региональный материнский капитал при рождении второго ребёнка выплачен 1 414 семьям, а третьего и последующих детей – 1 139 семьям. Ежемесячное пособие многодетным семьям, имеющим четырёх и более детей, направлено 4 244 семьям. А ежегодную выплату на возмещение затрат по уплате процентов за кредиты, в том числе ипотечные, перечислена 598 многодетным семьям.

Также единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей в молодой семье получили 648 семей. Еще 79 женщин, которые обучаются по очной форме и состоят на учете по беременности в медучреждениях, получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Государственную социальную помощь на основании социального контракта получили 1 178 семей.