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Общество

Больше девяти тысяч калужских семей получили поддержку по нацпроекту

Дмитрий Ивьев
20.10, 08:32
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В Калужской области продолжается оказание социальной поддержки семьям с детьми в рамках нацпроекта «Семья».

С начала 2026 выплаты получили более 9300 семей. Региональный материнский капитал при рождении второго ребёнка выплачен 1 414 семьям, а третьего и последующих детей – 1 139 семьям. Ежемесячное пособие многодетным семьям, имеющим четырёх и более детей, направлено 4 244 семьям. А ежегодную выплату на возмещение затрат по уплате процентов за кредиты, в том числе ипотечные, перечислена 598 многодетным семьям.

Также единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей в молодой семье получили 648 семей. Еще 79 женщин, которые обучаются по очной форме и состоят на учете по беременности в медучреждениях, получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

 Государственную социальную помощь на основании социального контракта получили 1 178 семей.

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