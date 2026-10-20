DOGMA запустила «Конструктор скидок» в квартале «Космопарк» в Калуге

Строительная компания DOGMA запустила новую гибкую финансовую программу «Конструктор скидок» для покупателей жилого квартала «Космопарк» в Калуге. Уникальное предложение позволяет самостоятельно сформировать размер скидки в зависимости от выбранных условий сделки.

Механика программы построена по принципу конструктора: покупатель выбирает условия сделки и получает индивидуальный размер скидки. К примеру, дополнительная выгода возможна при быстром выходе на сделку, увеличенном первоначальном взносе от 30%, участии в зарплатных проектах Сбера и ВТБ, а также при выборе квартиры без отделки. Специальные условия предусмотрены для отдельных категорий граждан — в том числе государственных служащих, учителей, медицинских работников, военнослужащих, сотрудников полиции и пожарной службы, а также семей с двумя и более детьми до 18 лет.

Максимальная выгода по программе «Конструктор скидок» достигает 11%. Она комбинируется с ипотечными инструментами и государственными программами.

К примеру, если вы планируете купить однокомнатную квартиру в «Космопарке» за 5,6 млн рублей, работаете в медицинском учреждении и готовы быстро выйти на сделку — по программе вы можете получить скидку 6%. Если являетесь зарплатным клиентом Сбера, то скидка увеличивается до 7%. Таким образом стоимость квартиры снизиться до 5,208 млн рублей.

«Мы понимаем, что у каждого человека индивидуальная ситуация, и стремимся сделать процесс покупки недвижимости максимально персонализированным. Программа «Конструктор скидки» даёт каждому клиенту возможность настроить условия сделки под собственные жизненные обстоятельства и финансовые возможности. Покупатель сам решает, из каких элементов будет складываться его экономия при выборе квартиры в «Космопарке», — отметил Максим Шуралев, руководитель отдела продаж строительной компании DOGMA.

«Космопарк» — современный квартал на левом берегу Оки в 10 минутах езды от центра Калуги. Проект предусматривает три очереди строительства жилых домов переменной высотности от 20 до 25 этажей. В «Космопарке» представлен широкий выбор современных планировочных решений — от компактных студий до трехкомнатных квартир площадью от 22 до 78 квадратных метров. Покупателям доступны планировки евроформата с кухнями-гостиными, мастер-спальнями, застекленными балконами, удобными нишами под шкафы. На верхних этажах доступны видовые квартиры.

Первый-урбан блок «Космопарка» вводится в эксплуатацию уже через 11 месяцев.

Сроки проведения акции: с 01.10.2026 по 31.10.2026 г. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Организатор акции и застройщик — ООО Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф. Подробная информация об организаторе акции, правилах и условиях ее проведения, перечне квартир и размере скидок — на сайте: dogma.ru и по телефону: 8 800 222 04 93. Финансовые услуги оказывают банки-партнеры: ПАО Сбербанк, ВТБ (ПАО).