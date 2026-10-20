Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество DOGMA запустила «Конструктор скидок» в квартале «Космопарк» в Калуге
Новость дня Общество

DOGMA запустила «Конструктор скидок» в квартале «Космопарк» в Калуге

20.10, 14:34
0 788
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Строительная компания DOGMA запустила новую гибкую финансовую программу «Конструктор скидок» для покупателей жилого квартала «Космопарк» в Калуге. Уникальное предложение позволяет самостоятельно сформировать размер скидки в зависимости от выбранных условий сделки. 

Механика программы построена по принципу конструктора: покупатель выбирает условия сделки и получает индивидуальный размер скидки. К примеру, дополнительная выгода возможна при быстром выходе на сделку, увеличенном первоначальном взносе от 30%, участии в зарплатных проектах Сбера и ВТБ, а также при выборе квартиры без отделки. Специальные условия предусмотрены для отдельных категорий граждан — в том числе государственных служащих, учителей, медицинских работников, военнослужащих, сотрудников полиции и пожарной службы, а также семей с двумя и более детьми до 18 лет. 

Максимальная выгода по программе «Конструктор скидок» достигает 11%. Она комбинируется с ипотечными инструментами и государственными программами.

К примеру, если  вы планируете  купить однокомнатную квартиру в «Космопарке» за 5,6 млн рублей, работаете в медицинском учреждении и готовы быстро выйти на сделку —   по программе вы можете получить скидку 6%. Если являетесь зарплатным клиентом Сбера, то скидка увеличивается до 7%. Таким образом стоимость квартиры снизиться до 5,208 млн рублей.

«Мы понимаем, что у каждого человека индивидуальная ситуация, и стремимся сделать процесс покупки недвижимости максимально персонализированным. Программа «Конструктор скидки» даёт каждому клиенту возможность настроить условия сделки под собственные жизненные обстоятельства и финансовые возможности. Покупатель сам решает, из каких элементов будет складываться его экономия при выборе квартиры в «Космопарке», отметил Максим Шуралев, руководитель  отдела продаж строительной компании DOGMA.

«Космопарк» — современный квартал на левом берегу Оки в 10 минутах езды от центра Калуги. Проект предусматривает три очереди строительства жилых домов переменной высотности от 20 до 25 этажей. В «Космопарке» представлен широкий выбор современных планировочных решений — от компактных студий до трехкомнатных квартир площадью от 22 до 78 квадратных метров. Покупателям доступны планировки евроформата с кухнями-гостиными, мастер-спальнями, застекленными балконами, удобными нишами под шкафы. На верхних этажах доступны видовые квартиры. 

Первый-урбан блок «Космопарка» вводится в эксплуатацию уже через 11 месяцев.

 

Сроки проведения акции: с 01.10.2026 по 31.10.2026 г. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Организатор акции и застройщик — ООО Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф. Подробная информация об организаторе акции, правилах и условиях ее проведения, перечне квартир и размере скидок — на сайте: dogma.ru и по телефону: 8 800 222 04 93. Финансовые услуги оказывают банки-партнеры: ПАО Сбербанк, ВТБ (ПАО).

Реклама. Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Д–Финанс». ИНН 2311343639. erid: 2Vfnxxr2QgU
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6Im1XUzI5M00yWVZOckE5ZDJtUU12NWc9PSIsInZhbHVlIjoibXRlZGYxN3Rua1BPcHdiKzlnREVjdTd3QVZMM3VjUUowYnJuV1Y2RmNCWjVHeEdIZG54S3BaRTF1UUNUNnB4V1dtREQ2VG56YzVxa25XVW9rSmt0WTBNVWdVNUE4a085NktSaStMK1p4cmJXUHV2TUJpa001OWwvTTdteGtpWk9qOGNzSXlFcnB3R0ZJTkdVbzZxVW9wNGYvc1M4blY2RWpBMEh3bXk0WUYwTXhKcm9mbXYvRE9nR2tXZy9MK1hHOWFiaC9ONkFXOExJVXBxNFIxVnliVzVBamNSQkY4bUJVL01IRURkWUNPcDVTWnVMaSsxNWRrYmJkUUNKaWpBSjJkaWhmT3pNR2dWaHFheTRCZWxUVmlJYUtqTCtYZkxUWEJGbjQ1SVo3Ry8xZXRnMHdUK3JRd011RXZxeFF1Q1hST3VMdVRNRHNSUnRDS1pvUTA3MkpTenVISFE3N1hYWEdEdnYvcmVyeitrUVBmVDBwSXhCclV5eVZMRzdhVDZDZkhQT3ZSMnEvUHFPekpDRzN5R01OcTNkazdXTjgvOER5d2RYOWV1bzlQOVZMVlN4ZXUyMEZWRWNrVmgzbmkvdiIsIm1hYyI6Ijk5ZTMzMTQ3MmU0ZmJmNTFhOGUxNTg5N2M5ZGVkMzFmMzhhZTE0NDliNjI2NzlmNjgxMGJhMTYxNWZlYjc0NjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlR4UGVEWHJsUCtUekpxNEtGUnpndVE9PSIsInZhbHVlIjoiRUVsOTRMZndCeUhXYUVtd0daajZ1VXAyRkZyZ2ZEVUNDVHhwNklTZGRuc0prckZwSUl6cE9PMy9HTTNlOTArOHl2UDI0dEpuNVJ5WW9pU2o0NGZNVll0RUswV1VhdkpXK0JWV3llWWlLUVIrdE92RjN1bnBMckRpbjF1UEpuR3JHYkFVZW1GcE1vMzl4M3FZT1BqaVRkOGVjVWUxbEZ6S2tzTFNoNGJJc01NdDVDdkhkVFZaRmxBQVp6M2o1d2dKcjVjR1JRQ1M1bHRGSHNhNnA4RVNIaDRyUXJqKzBaNTNUZkl3bXRXUlIwZ3hEZXVmSHJrK0dER2VqOWs3OUgwdmVFM3VFMTI0RkJpK2ZUZ0FaUTZuTnEydFduNFlicGZ3R1RYL1FxY25abWVac3kxQlphMkd1S2N1ek1qMkZIdUgvOG90Umk1MVJIMTR3dGJJWk0vK2RYTXBaNVlhR2pqK2ZseWpadlg1ekRWa3d3SWVmNk8xWkVXL1dXRDVyeUpkb3B2cDM3MGg4SDdtYktPdTdmdlZMVTdpcmZJRDJ4TmFLSFRqNzk4RXNFZDl6VlE2dVNKK1B1L3ZubWZTOGVvT1RySWgrdnJvQVJTZGpjMkUzVzE4SDVPRHJ2V1pvNEVmTFJLZm4rRnJCcUEzdyszUVZxVUo4dW9zK21XTDV4M1pKYXhBVkZ0dDliMEkxazlEZThwZTEycjQrVVY1WUY0MmQwbzNGcHNlUlhnU01VdDc5c0VIR0xpeDRLcjc0OVd4UXRoVVVGR1dOTytuM09sM0hJWTNmb0pGU1kvb1dsT0lDS3RNN3kwZU5ueEVrK2FxSXR2STJZL0l3V2s5WGdqRCIsIm1hYyI6IjM1MTAwYWQ2NjU3MDgyNGExNGM3MzZiNDQwOTg5YjhmODQzMDkzNjVhN2MwM2JjMjcxMjBiYTAwOWRiYjIzNzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+