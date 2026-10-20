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Общество

В Калужской области после проверки мигрантов завели 13 уголовных дел

Дмитрий Ивьев
20.10, 10:01
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В рейдах участвовали полицейские, сотрудники ФСБ и транспортной полиции.

За время операции в регионе выявили 400 нарушений миграционного законодательства. Среди них - случаи незаконного пребывания в стране, нелегальной работы иностранцев, а также привлечения их к труду без нужных разрешений. Кроме того, зафиксированы случаи подачи ложных сведений при постановке на миграционный учёт и уклонения от уплаты ранее назначенных штрафов.

По результатам проверок принято более ста решений об административном выдворении иностранцев, которые находились в России незаконно. Также правоохранители собрали материалы по 81 подозрительному случаю - в ряде из них усматриваются признаки уголовных преступлений. На основании собранных данных возбудили 13 уголовных дел.

Профилактические проверки продолжаются: полиция усиливает контроль за соблюдением миграционных правил по всему региону.

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